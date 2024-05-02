桃園市消防局永安消防分隊2日獲贈1輛320萬元新式救護車，捐贈者為財團法人達成慈善基金會，該基金會已捐贈桃園市消防局4輛救護車，以實際行動支持消防救護工作，強化偏鄉地區救護能量。

勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車1輛給消防局，可以說是小愛化作大愛之實際行動來支持消防救護工作，未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。達成慈善基金會2022年起陸續捐贈救護車給龍岡、觀音、富岡消防分隊，今天捐贈永安消防分隊，已是第4輛救護車。

達成慈善基金會捐贈永安消防分隊救護車，桃市消防局也頒贈感謝狀。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局長龔永信表示，新屋區人口約4萬9000人且轄區幅員遼闊，去年整年度新屋區的救護出勤量為2638件，僅由永安分隊及新屋分隊負責救護勤務，感謝達成慈善基金會長期關心偏鄉地區救護量能不足的問題，不遺餘力挹注緊急救護資源，消防局將持續邁進，積極充實各項救護裝備，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升，獲配新式救護車，期許同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。