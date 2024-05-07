因應2023年屏東縣明揚國科技公司火災，造成民眾與消防員10死、111傷嚴重傷害，台南市政府消防局加強盤查工廠公共危險物品，針對違法業者強力重罰計23件，同時要求企業公司落實自我管理，未來消防法增修條文通過後，火災發生時，廠商若未指派專責人員提供搶救必要資訊，最高可罰1000萬元；若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責。

屏東縣明揚國際科技公司去年9月22日發生爆炸火警，造成10人（4名消防員、6名員工）死亡、110人（4名消防員、1名義消、106名民眾）受傷。

台南市消防局加強公共危險物品場所稽查。（民眾提供／寶智華台南傳真）

台南市政府消防局局長李明峯指出，消防法預計增修10條文，包括強化消防人員資訊權行使、明定儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救用必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1000萬元；另廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責。

李明峯指出，增修條文也提高廠商平時未落實設備維護及安全管理的罰責，新增發生火災時一定規模以上建築物或管制量達30倍危險物品場所，未依消防防護計畫或防災計畫執行滅火、通報、避難引導等業務，處2萬至30萬元罰鍰。

市長黃偉哲表示，消防局在明揚爆炸發生後，針對相關公共危險物品專案盤查，強力重罰違法業者共23件，總計罰鍰104萬元。