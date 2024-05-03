有些人天生比較細心，擅長看穿他人的弱點。命理網站《星座巫師》分享3星座善於觀察，天生具備偵探的特質，總是躲在暗處默默觀察，就算抓住對手的把柄，也不會隨便亮出底牌，除非被人陷害，才會在關鍵時刻出手。

▎巨蟹座

巨蟹座心思敏感，容易觀察到不起眼的細節，天生擁有偵探天賦，善於將許多細節串聯在一起，搞懂事情來龍去脈，即使對方隱藏住真相，他們還是能透過蛛絲馬跡找到破綻，巨蟹座善於觀察但從不八卦，了解真相並非想抓住別人的把柄，而是為了保護自己，一旦被別人扯後腿才會掀開底牌，屬於看破不說破的類型。

▎金牛座

金牛座擅長看清事物的發展，了解人性陰暗面，內心城府很深，外表看起來是不諳世事的老實人，但憨厚其實是偽裝，經常用最實際的角度看待人與事，面對問題很理性，總是默默掌握局勢，在關鍵時刻爆發出來，被人挑釁或傷害時，他們早就蒐集好證據，想好各種方法對付敵人，但平時不會輕易彰顯智慧，所以常被低估。

▎水瓶座

水瓶座性格隨興奔放，外表看起來沒城府，不過腦袋非常靈光，總能掌握局勢，內心其實很沒安全感，瀟灑與不在乎反而是偽裝，他們關注於情勢發展與人心變化，喜歡揣摩現狀，一眼就能看穿別人的弱點，平時會隱藏精明的一面，表現大剌剌讓人放鬆警惕，打造率性人設，但絕不利用對手的把柄作為謀利途徑。

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