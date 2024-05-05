24歲黃姓男子2020年隨機鎖定女路人搭訕趁機猥褻，不但趁夜推倒快走運動的女子襲胸、摸腿，更在光天化日下對女學生襲臀，女子和女學生事後都報警揪出惡狼，黃坦承不諱，桃園地院依強制猥褻、性騷擾防治法及毀損等罪，判處黃男應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

黃姓男子2020年7月7日晚間10點多，在中壢區見女子獨自在國小圍牆外快走運動，上前搭訕詢問時間，卻乘她不及抗拒之際，以手伸向她胸部來回搓揉，女子嚇到放聲尖叫，黃男竟搶走她手機，丟往國小圍牆內，再將她推倒在地，不顧女子不斷踢他，仍趨前伸手來回撫摸胸部及大腿內側，強制猥褻得逞，還害女子手臂、上臂內側、腳部多處瘀青，驗傷向中壢警分局報案提告。

食髓知味的黃男，同年12月21日上午8點多，騎車行經八德區介壽路巷內，見女學生獨自走在馬路旁，自左後方趨近，趁她不及抗拒之際，以手撫摸她臀部，得逞後還騎至對面馬路對她喊叫：「你要去哪裡、我載你」等語調戲。

黃男見女學生沒回應，又騎回她身旁再度伸出狼爪撫摸她臀部，還戲謔說：「你屁股看起來很大」、「X起來很爽」、「我看你也只有A罩杯而已」等，直到發現小晴在查看他的機車車牌，才倒車迴轉逃逸，女學生不堪受辱在爸爸陪同下到八德警分局報案。

黃男落網後坦承犯行，桃園地院認為，黃男為滿足一己私慾，趁2名女子不及抗拒之際，違反意願強制猥褻、性騷擾，侵害他人身體自主權，還恣意將女子的手機摔毀，應予懲處，考量黃男犯後坦承犯行，但未與2女子達成和解或取得原諒，依犯強制猥褻罪、毀損他人物品罪、性騷擾罪，合併應執行有期徒刑8月，得易科罰金。