英國《金融時報》（Financial Times）5日報導，歐洲多國情報單位已經警告政府，致力於與西方永久對抗的俄羅斯，正在全歐洲策劃破壞行動，這些行動包含爆炸、縱火、破壞基礎設施等。

《金融時報》引述3個歐洲國家的情報評估，指出儘管克里姆林宮特工長久以來便在進行破壞行動，愈來愈多證據顯示，這類行動已變得更積極、一致。

情報官員相信，俄羅斯已開始更積極地準備，直接或透過代理人在歐洲進行爆炸、縱火及毀損基礎建設等行動，而且不擔心造成平民傷亡。

德國「聯邦憲法保護局」（BfV）局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）4月在內部安全會議上表示，德國評估俄羅斯進行破壞行動的風險顯著增加，他說俄羅斯現在看來在歐洲領土上展開行動感到自在，「造成損害的可能性很高」。

德國4月逮捕2名策劃攻擊德國軍事設施的俄羅斯特工。

哈爾登旺發布警告前幾日，德國才逮捕2名代表俄羅斯策劃攻擊德國軍事、後勤基地的德裔俄羅斯公民。

另外，英國4月底才起訴2名在存放援烏設備的工廠縱火的男子。與此同時，瑞典正在調查一系列火車脫軌事件，捷克4月也指控俄羅斯試圖摧毀當地鐵路訊號系統；2月，愛沙尼亞內政部長及記者的座車遭到俄羅斯特工攻擊。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深顧問佳爾斯（Keir Giles）評論，顯然俄羅斯的行動正在增加。

一名歐洲政府高官透露，正在透過北約安全部門分享這項情資。