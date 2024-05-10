準總統賴清德將在520就任，國民黨及民眾黨立法院黨團提案邀請賴清德到立法院國情報告，今院會討論後逕付二讀，並於下周一由國民黨團召集協商，討論形式。民眾黨立委張啓楷今說明，民眾黨主張「依序回答」，比較折衷，也比較理性、務實、科學。

民眾黨立委黃國昌今表示，總統到立院國情報告，憲法增修條文中，已有明確規範事項，因此民眾黨團也在今天院會正式提案，邀請總統當選人賴清德在520就任之後，到國會進行國情報告。

黃國昌說，總統到立法院進行國情報告所依循的方式、順序等相關程序皆依法辦理。民眾黨期待依照5月17日完成二讀三讀後，新修正通過的《立法院職權行使法》，以最後通過的三讀條文去進行。

黃國昌強調，新國會、新民意迎接新總統，當然要用新修正通過的《立法院職權行使法》，若還用過去殘破不堪的國會法治，恐怕不符合人民的期待。

張啓楷則說，國民黨要求即問即答，民進黨要求統問統答，民眾黨則主張「依序回答」，因為依序回答彈性最大，後續大家也會知道，究竟是按照哪個版本。

張啓楷表示，民眾黨作為關鍵少數，及身為一個最理性、務實、科學的政黨，在兩極化的即問即答、統問統答中，取得折衷值，提出依序詢答。

張啓楷強調，依序詢答有好幾種，可能國民黨代表問完回答一次，民眾黨代表問完回答一次，民進黨問完回答一次，總統可能回答3次或6次，這較折衷，也較理性、務實、科學。