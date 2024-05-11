立法院長韓國瑜將於13日邀集黨團協商，討論有關準總統賴清德赴立院國情報告與國民黨團所提之環島高鐵、花東快等案。國民黨團書記長洪孟楷說，每次協商都是充足準備，希望讓事情順利推動。他也指出，以往較不受關注的協商近期受到關注，一方面代表國人都看在眼裡，但另一方面也變得更沒效率。他期盼下周的協商能真正展開實質討論。

洪孟楷表示，每一次協商，都是充足的準備，也研究過很多可行的方案、與同仁沙盤推演後才前往。因為知道協商的意義在於事情的順利推動，而且真正做實事，台灣能夠更加進步來努力。

洪孟楷感嘆，很可惜這幾次就是有協商的代表，用拖延戰術，每次發言天南地北、滿天開題，東扯瞎說，就是不針對重點回覆。不然就是把協商舞台當成是秀場，刻意拿出幕僚準備的資料攻擊別人。

洪孟楷表示，也許是因為韓國瑜，所以以往沒那麼熱門的朝野協商，也變成是非常多的媒體拍攝、非常多的網路平台直播，大家也都會緊盯關注，一方面是好事，代表我們的一言一行，國人都看在眼裡。但另一方面，卻無形讓協商更加的沒有效率，也更無法就事論事。

洪孟楷期盼，下周一的協商，能夠真正真正的討論出賴清德前來立院國情報告的時間以及形式，包含答詢方式是以統問統答、三問一答、即問即答或綜合回答？另外還有2個特別條例的逐條審查。

洪孟楷強調，一定堅持在可行、安全、專業的評估之下推動進行台灣的建設，這一點絕對不會便宜行事；實質討論、逐條協商、專業負責，這才是大家期待的國會。尊重韓國瑜、尊重朝野協商，就請發言把握重點從尊重自己和他人開始做起。