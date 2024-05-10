#guerraruua



🇷🇺 I residenti locali riferiscono che droni ucraini hanno attaccato una raffineria petrolifera nella regione russa di Kaluga.

I residenti riferiscono che i servizi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell'incendio. pic.twitter.com/Pfx5kompbZ — Outside Russia from Ukraine! 🇷🇺💩 (@SergheyIvanov) May 10, 2024

俄羅斯2022年2月24日發動「特殊軍事行動」正式揮軍攻打烏克蘭，至周五（10日）進入第800天。路透社引述俄羅斯新聞社（RIA）周五報導，俄羅斯地方政府表示，烏軍出動無人機襲擊俄羅斯西南部卡盧加州的煉油廠。煉油廠距離俄國首都莫斯科大約200公里。基輔當局並未立即置評此事。俄羅斯西南方靠近烏克蘭的地帶，至少有5個州通報遭遇無人機攻擊。

綜合路透社、《莫斯科時報》報導，卡盧加州州長沙普沙（Vladislav Shapsha）透過Telegram說明，火災很快就撲滅了，無人傷亡，但未敘明這起火災發生於哪一處設施：「昨夜，有一架無人機墜毀於澤爾仁斯基（Dzerzhinsky）一帶的某家企業，引發火災。」

俄新社引述俄國緊急服務部門消息人士說法報導，無人機在卡盧瓦州境的Pervyi Zavod煉油廠造成火災，3個柴油槽、1個燃油槽起火。

Raffinerie de Kaluga, "Première usine" de la Fédération de Russie



attaque de drone réussie



De nombreux coups, un énorme incendie.



Elle se trouve à 300 km de la frontière ukrainienne. pic.twitter.com/rVcXVYs0pA — gewurztraminer (@benabarr) May 10, 2024

這處煉油廠位於歐俄卡盧加州（Kaluga）的卡盧加市區附近，位於莫斯科西南緣，距離莫斯科大約200公里，距離俄烏邊界300公里左右。未經核實的社群網路畫面顯示，一處看起來像是工業區的地點冒出熊熊火焰，猛力火勢照亮夜空，火場不斷冒出濃烈黑煙。

烏克蘭基輔當局僅表示，過去幾個月以來，無人機更加頻繁襲擊俄羅斯境內能源設施，空襲並未針對平民，而是摧毀俄國軍事、運輸、能源基礎建設，以破壞俄方在俄烏戰爭的整體戰力。

莫斯科以南至少有5個州通報周四深夜至周五凌晨遭遇無人機襲擊，卡盧加州是其中之一。俄國國防部並未提及卡盧加州煉油廠遇無人機襲擊，僅稱周五凌晨在布揚斯克州（Bryansk）、莫斯科州、貝爾哥羅德州（Belgorod）上空攔截了烏克蘭無人機。庫斯克州（Kursk）州長說，無人機空襲導致當地3處房屋失火。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）說，位於莫斯科附近的城市波多利斯克（Podolsk）上空攔截到一架無人機，據報這架無人機朝著首都莫斯科飛行。

今年3月15日也有無人機空襲卡盧加州這處煉油廠，當天正好是本屆俄羅斯總統大選投票日第一天。美國官員此前警告，烏克蘭攻擊俄國煉油廠「可能會對全球能源局勢引發連鎖反應」。俄國媒體報導，烏克蘭無人機對於俄國境內煉油設施攻擊，導致俄國汽油產量大降。