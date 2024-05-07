KID林柏昇和老婆育有1歲兒子木木，4月宣布老婆懷了二寶，6日他出席活動被問到寶寶性別，他還神秘笑說：「跟我想的一樣。」結果才隔一天，KID就忍不住發文，公開二胎是女孩，開心直呼：「我有女鵝（兒）了！」

KID在臉書和IG同時公布影片，只見KID和老婆親親的當下，同時戳破氣球，瞬間炸出一堆粉色小球。他開心說：「我有女鵝了我有女鵝了～好開心好嗨心～～我有女鵝了～我有女鵝了～～哈哈哈哈⋯木木開始放生，喔耶喔耶！」另外影片裡，KID還問兒子喜歡弟弟還是妹妹，木木不加思索就回答「妹妹」。如今，一家人得償所願，「野人家目前非常完整！」

KID也公布女兒小名，「我要叫她朵朵，因為跟我一樣跟木木一樣都有木，媽媽名字有個芸，芸朵芸朵」，還說要開始買裙子、髮箍和粉紅的鞋鞋。「有我這個大太陽，有樹木，有雲，有花朵！ 好美喔」，最後不忘再補一句，「欸！我有女鵝了」，喜悅之情溢於言表。