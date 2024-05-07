台南市府為行銷在地咖啡，自102年起與東山區農會合辦「台南市精品咖啡評鑑」活動，評選來自在地咖啡農種植的咖啡生豆。昨日（5／6）評選結果出爐，由十萬咖啡莊園陳天財獲得冠軍。咖啡評鑑主審陳婉甄表示，今年參賽咖啡豆水準都在精品級的80分以上。評選團隊也強調，東山咖啡在各項指標都已達世界級水準。

台南咖啡評鑑評選過程。（圖／台南農業局）

台南農業局與東山區農會為行銷在地咖啡產業，自102年起舉辦「台南市精品咖啡評鑑」活動，113年評鑑成績昨日揭曉，農業局表示，今年咖啡豆評選成績分數更勝往年，預估媒合會會再次吸引更多買家競標。

農業局說明，今年咖啡評鑑共吸引27支來自在地咖啡農種植的咖啡生豆參與評鑑，並由十萬咖啡莊園陳天財獲得冠軍（86.14分，藝伎蜜處理）、亞軍為東之選咖啡莊園羅梓綸（86.07分，藝伎日曬）、季軍則是大鋤花間咖啡莊園郭雅聰（85.89分藝伎日曬），主審陳婉甄表示今年參賽評鑑的咖啡生豆都在精品級的 80 分以上，顯示臺南咖啡豆品質與日俱進。

農業局補充，今年咖啡評鑑邀請台灣咖啡研究室團隊來評鑑，在兩天之間對咖啡風味、餘韻、平衡性、乾淨度、甜度等等指標進行嚴格評選。台灣咖啡研究室評鑑團隊表示，今年咖啡豆水準更勝往年，分數比往年更接近、平均分數更高。評鑑委員強調，東山咖啡在各項指標都已達到世界級的水準。