暌違16年台南市於去年再度舉辦全國運動會，但游泳比賽場地卻在台中；明年台南即將舉辦全中運，游泳比賽場地將在高雄，議員陳怡珍批評台南缺乏一座正式比賽的游泳池，導致承辦全國賽事還得到外地比賽，讓台南的游泳選手情何以堪。市府體育局表示，先前曾經評估過多處地點都不適合，目前仍在設法突破。

陳怡珍指出，她接到游泳委員會及許多民眾的陳情，指2023年全國運動會在台南，游泳比賽場地卻在台中，像是孤兒般被發配邊疆；此次全運會台南市游泳項目獲得3銀4銅，是台南30年來最好的成績，台南也將承接2025年全中運，但屆時游泳比賽場地卻是在高雄，這讓台南的游泳選手情何以堪？到底台南市何時才能擁有一座國際標準的室內溫水游泳池？

陳怡珍還提出安南區居民需要游泳池的連署書，厚厚一疊超過370份，顯示安南區民眾焦急的等待。她強調，台南市需要國際標準的游泳池，是來自於四面八方的聲音，千萬不要再讓台南市的游泳選手去其他縣市比賽，如此將臉上無光。同時，目前各地游泳池數量不足，壓縮自泳人員、游泳學員游泳空間，也是一大困境。

體育局長陳良乾認為，原先在安南區相中的游泳池用地，因所需經費超過2億元，過於龐大無法負荷，因此轉而在歸仁區高鐵站附近另覓場地，但因合適的土地取得均有相關限制與困難，將持續針對尚未開闢或閒置用地審慎評估，積極爭取用地與工程經費。

體育局也說，根據體育署公布的運動設施規範，國際標準游泳池的規格為池總長50公尺，總寬度25公尺，深度最少2公尺，泳道共8至10道，並應設有電動計時裝置、標準出發台等規定。設置符合國際及全國賽事標準游泳池，除泳道設置外，還須考量多元化的功能使用，如跳水、水上芭蕾、水球、蹼泳及水上救生等及觀眾席數量，以利舉辦賽事。

另外，運動設施的設置，也須評估游泳池設備維護、水電費、救生員配置等經營成本，需具備市場財務可行，如此才能招商成功及永續經營。