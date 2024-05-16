《國土計畫法》2025年將上路，台南市議員李文俊16日在市議會總質詢，批國土計畫法配套不明，民眾也一知半解，衍生不肖人士從中牟利。他提到，台糖有大片土地被畫為城鄉發展區，恐淪「土地提款機」。台南市地政局長陳淑美表示，未來會將符合該條件土地改畫為農業發展區，不會有台糖土地被當成開發提款機的事發生。

李文俊今天質詢時提到國土計畫法的亂象，他說，配套政策不明，造成民眾一知半解，無所適從，尤其此次國土規畫，台糖在彰化、雲嘉南及高雄有2884公頃優良農地被列入開發，編定為城鄉發展區，其中台南有1360公頃，讓人認為台糖將淪為土地提款機。

他說，國土計畫法因配套政策不明、中央與地方事權不一，導致民眾一知半解，無所適從，如無頭蒼蠅，讓不肖人士有從中獲取利益機會，眼看國土計畫法就要在明年4月1日實施，各縣市普遍對國土計畫法認知不一， 「就像2人3腳綁在一起，1人跌倒就無法往前走」，質疑規畫內容跟品質可能造成農不農、工不工、城不城、鄉不鄉的混雜現象亟待改善。

陳淑美表示，台糖農地被劃為城鄉發展區，主要係因2021年時，全國國土計畫的劃設手冊規定，特定專用區具城鄉發展性質者，畫為城鄉發展區第2-1類。所以台南市第2階段國土計畫書作業時，台糖的特定專用區土地，先依農業部提供的「台糖建議維持農用土地清冊」規劃為「農業發展地區」，而非屬所列建議維持農用之土地，則畫為城鄉發展區第2-1類。

陳淑美表示，後來，因農業部認為可能造成大量農地畫設城鄉發展地區的疑慮，經國土署研商並經內政部全國國審會決議，新增特定專用區檢討原則，將農用比例大於50％且無具體事業計畫地區，調整為「農業發展區」。她說，目前地政局刻依該原則將台糖及所有特定專用區土地進行檢討，未來會將符合該條件者改劃為農業發展區，不會有將台糖土地當開發提款機的情事發生。