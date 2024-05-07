日本沖繩縣那霸市政府大樓7日有人通報發現疑似不明爆裂物，警消大陣仗出動。

日本國境之南沖繩縣縣廳所在地那霸市有公家機關周一（6日）接獲炸彈威脅電郵，周二（7日）中午12時30分左右果真在那霸市政府1樓發現一只可疑的行李箱，市府大樓火速撤離2000人，警消大批人力到場處置。這起事件在當地時間下午4時過後宣告解除，市府恢復運作。警方檢查可疑行李箱並未發現危險物品，箱內裝了1個熨斗與衣物，全案由縣警調查中。

綜合日本時事通信社、沖繩電視台、琉球朝日放送（QAB）報導，那霸市政府周二中午發現不明危險物品。市府消息人員透露，市府大樓1樓綜合服務台下方有人發現一個來源不明的淡金色行李箱，由於無法立即查明失主，市府人員隨即報警，工作人員與到訪民眾緊急疏散至附近小學避險，大樓在下午1時20分左右關閉，消防車、警車與警消人力大陣仗抵達現場並拉起封鎖線。

那霸市府人員通報的不明行李箱，經警方檢查後確認裡面並無爆裂物，內容物包括一只熨斗。

一名60歲婦人描述，中午時分她正準備進入市政大樓辦理業務，現場消防車與警車雲集，「鬧哄哄的，比平常吵了很多，讓我很害怕」。另一市民描述，市府人員宣布有遺失物品時，大家都沒什麼異狀，然而工作人員宣布疏散動令之後，現場突然大為騷動，「每個人似乎朝著各個方向跑來跑去，令我吃驚不已」。

警方專責爆裂物處置的「爆炸物處理班」人員以X光檢查這個行李箱，所幸並未發現危險物品，箱內裝有1只熨斗與一些衣物，經查是到訪市府大樓的民眾遺忘在現場，疏散過程一度出現大混亂，此事嚴重影響市府運作與民眾洽公。

警方在下午4時07分解除現場管制，市府各個服務櫃台恢復運作。後來失主現身取走行李箱。縣警將以妨礙業務罪方向偵辦。沖繩縣內也有其他市政場所與設施周二當天接獲不只1起炸彈威脅，均採取限制進出的措施，縣警正在調查是否可能有所關連。