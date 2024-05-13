林襄經紀公司新血報到，來自日本東北樂天金鷲啦啦隊的高橋佳帆 13日中午抵台，正式加入莉奈文創，成為林襄、張雅涵、李芷霖、祈錦鈅、宋城希的師妹，莉奈文創表示：「高橋佳帆此行，是為了來當台灣樂天女孩交流生，目前預計5月14 、15日出現在樂天球場上，與粉絲見面。」

樂天女孩副隊長張雅涵表示，同經紀公司的林襄轉當小龍女後，讓她有點孤單寂寞，非常樂見高橋佳帆的加入，「今年雖然是副隊長，但在我們經紀公司瞬間剩我一個，現在我也有伴，我多一個日本師妹。」雅涵也說，「高橋一直都很喜歡台灣，她的夢想是可以來到台灣工作」。

去年7月，樂天桃猿隊就舉辦了日本風主題日「YOKOSO桃猿」，當時就邀請東北樂天金鷲啦啦隊所屬樂天Angels成員AIMI、SUZUKA、KAHO（高橋）以及RUKA等4位女神來到全猿主場參與活動；9月樂天女孩到日本時，李多慧、林襄、菲菲、李昀也開心與高橋、SUZUKA一起共舞，兩邊的啦啦隊女孩也就此打開友誼橋樑。

高橋佳帆曾向球團透露，她的夢想是可以來到台灣工作，因此台灣樂天委託莉奈讓彼此牽起線，簽下3年經紀約，成為林襄師妹，加入樂天女孩成為交流生，至少將長住台灣一年時間，貼近台灣粉絲。

今中午才剛下飛機的高橋佳帆也是有備而來，自備中文問候：「大家好！我是高橋佳帆KAHO，我在東北樂天金鷲啦啦隊隊員，我在台灣樂天當交流生，我剛下飛機現在要去台灣的家！掰掰。」