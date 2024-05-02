「樂天女孩」成員Yuri（陳怡叡）擁有活潑個性、天使臉孔及魔鬼身材，曾打敗林襄、李多慧成為最具人氣啦啦隊女神，時常透過社群分享生活的她，今（2）日在限時動態透露遇到偷拍色狼的經驗，不過當時並未跟對方追究，「他不值得我對他有情緒」。

Yuri在限時動態透露，某次和朋友在夜市買雞蛋糕，沒想到有個抱著嬰兒的色狼，就拿起手機往她裙底拍，讓一旁目睹過程的路人也看不下去，好心問她要不要幫忙抓對方，但Yuri眼看夜市人太多，加上自己有穿安全褲，於是向路人表達謝意，並與好友一同離開。

後來Yuri向朋友詢問，如果抓到色狼，頂多只能要求對方道歉，也不確定能否讓對方刪照片，萬一對方堅決否認，是不是就沒有資格這麼做，她便跟好友思考了一陣子，但她還是覺得算了，因為她只想在乎自己在乎的，「他（色狼）不值得我對他有情緒」。

Yuri遇色狼偷拍。（圖／IG@xx15995）

不過Yuri表示，她選擇不與對方正面對決，不是因為會輸對方，「戰起來我不一定輸，但是這個時間跟精力，我寧可在去排隊買一份雞蛋糕」，可見對她來說，當時最重要的還是先吃到自己喜歡的點心。