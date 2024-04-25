與蜷尾家合作的小籠包冰組，並提供三種不同口味，售價180元。（黃唯淯攝）

以薯條形式呈現的臭豆腐，提供西班牙美乃滋沾醬與辣粉兩種不同口味。(黃唯淯攝)

由台南阿霞飯店設計，結合北部基隆營養三明治小吃文化的特色小吃，售價200元。（黃唯淯攝）

9m88穿上Loewe Paula’s Ibiza 2024全新服裝，除了對褲裝的仿內褲頭設計印象深刻外，更說整場夜市文化讓她驚喜不已。（陳俊吉攝）

高爾宣以一身輕便休閒的Loewe Paula’s Ibiza 2024服裝現身，雖說已有好幾年沒逛過夜市，但今天可以好好逛一下讓他備感輕鬆。（陳俊吉攝）

以台灣獨特夜市文化為主流，Loewe「接地氣」地打造Paula’s Ibiza 2024時尚盛典，連藝人9m88、高爾宣都忍不住現身信義威秀活動現場。9m88以一身Paula’s Ibiza季節單品現身活動，自訴已有許久沒逛夜市，但這次Loewe成功再現台灣夜市文化，也讓她想起每次逛夜市必點的拔絲地瓜十分想念；而高爾宣則是以Puala’s Ibiza的休閒亞麻襯衫搭配印花短褲，他則對身上服裝的鏤空刺繡情有獨鐘；問他對逛夜市的印象，他反而對小時候逛景美夜市的記憶猶新，更對自己兒時吃過的當歸土虱和起司馬鈴薯念念不忘，還說如果有彈珠台可玩，那可能會一直賴在現場不肯走。

Loewe今年的Paula’s Ibiza 2024於台北發表時，結合台灣味夜市文化，就成功在各個領域引起熱烈討論。活動場地找來JL Design製作、草字頭策展，Foodie Amber操刀餐飲體驗，與台灣在地藝術家Bio_ogist、Melted potato Amamberber、王詩捷、吳睿哲等人為台灣版的Paula’s Ibiza打造獨家藝術作品，於信義威秀中庭呈現東西合璧的市集文化。短短100公尺左右的市集裡，可以看到上述藝術家結合Paula’s Ibiza元素打造的藝術作品，諸如以9m88最愛的撈金魚活動結合飾品魚池，甘蔗編織而成的立方形體迎賓裝置、噴砂藝術之外，也找來阿霞飯店、珍煮丹、蜷尾家等知名餐飲代表指標店家，針對如珍珠奶茶、臭豆腐、基隆營養三明治等小吃進行改造，同樣融入東西兩方文化，讓整個夜市文化顯得fancy且熱鬧。

而Loewe本季全新發表的Paula’s Ibiza作品同樣可以看到繽紛熱鬧的粉紅鸚鵡、百香果、奇異果等高彩度具鮮明特色的圖樣，創意總監Jonathan Anderson以兒時對Ibiza島的回憶，結合島上現已關閉的Paula選物店文化，帶來這季極富享樂、愉悅、趣味的各色單品。此次活動於即日起每日下午4點至晚上10點開放，活動將於4月28日截止，讀者可使用Loewe官方Line預約登記，或於現場登記入場。