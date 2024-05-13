菲律賓指控中國大陸在雙方南海爭端不斷升溫之際，於仙賓礁（Sabina Shoal）建造「人工島」，菲方12日表示，已部署船隻至該區域進行監控。前駐紐西蘭代表介文汲對此分析，美國不想直接跟大陸解放軍衝突，而是在第一島鏈扶植日、韓、菲、台，引發這些地方的緊張來騷擾大陸。而大陸如今在南海小三角亮劍，不只是給美國看，也是亮劍給日本、菲律賓看，這是3艘不沉的航空母艦，戰力比航母還大，一定會產生威懾作用。

「大陸現在面臨這個情勢，基本上就是用『亮劍』的方式，用實力來進行嚇阻！」介文汲12日在《國際直球對決》節目表示，對美國來講，美國事實上也很清楚中國大陸的實力；但是美國的這些作為，並不是要直接地跟大陸的解放軍作衝突，他是要把美國在第一島鏈長久以來「養兵千日」的這些地方，把他扶植起來。「所以美國現在在扶植，扶誰？扶日本、扶韓國、扶菲律賓、扶台灣！基本上是在做這個動作。」

介文汲指，實質上美國也很清楚，沒有必要在這些地方跟美國作決戰，「這沒有一個是美國的領土，通通是外國啊！」這些地方不會因為發生戰事，把美國人拖下水，但是美國要引發這個地方的緊張，對中國大陸造成很多騷擾。

「所以中國大陸現在這個亮劍，不只是亮劍給美國，就是亮劍給日本、亮劍給菲律賓！」介文汲強調，南海的部分可以看到很多報導，055大驅已經停在美濟島了。美濟島本身內部就有一個很大的潟湖，是一個天然良港，可以進駐大量海軍。不但有海軍，也有飛彈基地。

介文汲直言，所以事實上中國大陸在南海的這個「小三角」，已經是三艘「不沉的航空母艦」了，而且戰力比航空母艦還大！尤其美為什麼要進駐美濟島？因為它距仁愛礁，實際上就只有19海浬，非常近，所以絕對不可能讓菲律賓在仁愛礁上有任何永久性的建築。「這個對美濟島來講的話，是很大的威脅！」所以現在中國大陸就不斷地升高他軍事上對抗的態勢，亮劍亮得很厲害，這一定會產生威懾作用。