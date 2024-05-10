菲律賓海警先前便指控，中國駐馬尼拉使館外交官員經常說謊。

菲律賓國家安全委員會（National Security Council）周五說，因中國外交官員從事所謂的惡意捏造假訊息活動，違反了當地法律和外交協議，要求將他們驅逐出境，而這使南海爭端大幅升級。

路透10日報導，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）在聲明中說，「不該容許」中國大使館的行為「不受嚴重懲罰」。而他所指的，是本周有篇新聞報導說，一名中國外交官和一位菲律賓海軍上將通話，討論南海爭議的通話紀錄外洩。而通話紀錄顯示，菲律賓海軍上將同意向中國讓步。

報導說，這次談話是在1月進行的，而文字紀錄是由一名未透露姓名的「中國高官」所提供，但路透尚未聽到報導中的電話交談，也無法核實已發布的錄音文字紀錄內容。

安約在聲明中直指，中國駐馬尼拉大使館「一再策劃並傳播假信息、錯誤信息和惡意訊息」，而目的在於散播不和、分裂和不團結的種子」。

NSA Eduardo Año says the Chinese embassy's actions of releasing "spurious" transcripts and recordings of an alleged phone conversation between a Chinese diplomat and the chief of the AFP Western Command "should not be allowed to pass unsanctioned or without serious penalty." |… pic.twitter.com/Hb40E35nML — Inquirer (@inquirerdotnet) May 10, 2024

近一年來，隨著菲律賓在美國和其他盟國的支持下，加強在中國海警巡邏水域的活動，中菲在南海爭議區捲入了一連串激烈對峙。而馬尼拉若驅逐中國外交官，可能會使爭端變本加厲，至今菲律賓船隻已在南海兩爭議島礁附近和中方衝突，雙方除了外交抗議外，中國也動用水砲對付菲律賓船隻。