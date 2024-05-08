大陸構建以新能源為主體的新型電力系統，從重力、風電到鋰電池儲能等各種新型儲能技術的應用，截至2023年底，全大陸已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬千瓦；自「十四五」規畫以來，新型儲能裝機更直接推動經濟投資超1000億元（人民幣，下同，約合新台幣4493億元）。

大陸央視財經8日報導，新型儲能是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲能技術，是構建以新能源為主體新型電力系統的重要支撐技術。2024年，「發展新型儲能」被首次寫入大陸政府工作報告。現在，各種新型儲能技術已經在各地進行應用。

在江蘇如東，大陸首個100MWh重力儲能項目正在建設中，再過1個多月，項目就將正式投入運行，大陸重力儲能也將實現「從0到1」的突破。如東重力儲能項目所在的如東縣被稱為全國海上風電第一縣。今年第1季，如東以風電、光伏為主的新能源發電項目為電網輸送清潔電力46.11億千瓦時。

報導指，重力儲能是一種機械儲能方式，其主要原理是利用新能源產生的富餘電能提升重力塊進行「充電」，等到用電高峰時，再放下重力塊，用重力做功「放電」，從而為電網提供電力。

廣東佛山寶塘儲能站，是大陸一次性建成的最大電網側獨立鋰電池儲能電站。儲能站裝機規模300兆瓦，占粵港澳大灣區新型儲能裝機總量的1／5，每年可向粵港澳大灣區輸送4.3億度清潔電能，減少二氧化碳排放30萬噸。

截至2023年底，全大陸已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬千瓦，相當於1.4個三峽水電站的裝機容量，可以滿足2000萬戶居民的用電需求。2023年一年，大陸新型儲能新增裝機規模已是「十三五」末裝機規模的近10倍。

今年，廣東儲能項目的備案數量同比增長超5倍；江蘇今年將有400萬千瓦新型儲能併入國家電網，以滿足電力保供及電網調節需求。「十四五」以來，大陸新增新型儲能裝機直接推動經濟投資超1000億元。

面對新型電力系統的挑戰和機遇，大陸還在探索更多的儲能手段。常州市的鹽穴壓縮空氣儲能電站，是壓縮空氣儲能領域的國家試驗示範項目。鹽穴儲能未來的產業化、商業化前景，還有賴於轉換效率的提高和建設成本的下降，科學家仍在探索之中。