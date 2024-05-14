大陸陝西渭南澄城縣，一名農民上網踢爆，政府農年水利設施全是假的，當初設立出水桩，是為了方便農民取水方便灌溉，但是也沒開挖埋管，突然就出現在農田四周，打開開關也沒有水，開挖查看發現裝置根本就是假的，這才知道原來設立這個只是為了要騙資金，實在太惡劣。

大陸一名農民，日前發現農田旁，政府設立了多個出水桩，心想以後灌溉農田容易了，結果打開開關都沒有水出來，在出水桩旁開挖，才不到挖還沒1.5公尺，就發現出水桩只是安裝在水泥座上，底下根本沒有埋管，立即拿出手機出來拍照蒐證，並po在網路上，並諷刺的說「原來科技發展進步，可以無管取水」。

此影片在網路上發酵，網友紛紛留言調侃：「坑人!!」、「什麼時代了還有這種膽大妄為之徒，想錢想瘋了」、「希望相關部門多關注一下，這也能做假」、「震撼，狗膽包天啊」、「這個挺狠」、「騙取專案經費，沒有專案就自己想個專案騙」、「必須嚴查，可惡至極呀」。