立法院副院長江啟臣（中）。（江啟臣辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市長盧秀燕連任2屆，任期將到2026年，立法院副院長江啟臣被外界視為藍營下屆市長熱門人選。而江啟臣今（8日）被問及「2026年你會選台中市長嗎？」他鬆口表示「這種事情就是民眾給你機會，民意也支持，那我們當然就順勢而為、全力以赴」。

廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚詢問「2026年你會選台中市長嗎？」江啟臣表示，「你問的好直接，我的想法是，現在做到最好，未來都交給人民，對我們從政的人，尤其民代出身，一切都聽民意，現在努力做到最好」。

黃暐瀚追問「有沒有做好成為好的台中市長準備？」江啟臣回應，「你真的很會問，我不只愛台中，還要把台中建設做到最好」，這是他身為民代也好，或不管未來做什麼，對故鄉能夠多做一點，把故鄉變得更好，都是心理面的想法。

江啟臣也提及，很多東西順勢而為，從政哲學就是以民為本、順從民意，如果民意不支持，講一堆也沒用，民意支持還是最重要的，不管在立法院或其他地方。

黃暐瀚再追問，「如果2026，你在所有藍營人選中民調最高，你的態度是什麼？會一無反顧努力參選嗎？」江啟臣回應，「這種事情就是民眾給你機會，民意也支持，那我們當然就順勢而為、全力以赴，既然從政，人民想要的事，我們就努力去做。」