永豐創新醫療多重資產基金擬任經理人陳世杰指出，這檔新基金，瞄準創新醫療產業帶來的投資機會，超前佈署「TOP」三大投資契機：

T代表Timing,當升息接近尾聲，通常是經濟成長動能相對趨緩的時候，金融市場震盪也相對較。此時，醫療照護產業較不受到經濟逆風影響，產業相對穩定，而目前已來到升息尾聲，因此正是布局的好時機。

0代表Opportunities，全球正面高齡化、醫療量能短缺健康意識抬頭及創新科技的突破，醫療需求與日俱增，且透過AI、物聯網科技打造的數位醫療服務，加快醫療院所效率、服務體驗，相關技術、設備等未來商機值得期待。

P代表Progress，隨著科技續進化，民眾的醫療行為從傳統走向智慧，產業的商如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機，並且在新冠疫情下，創新醫療服務快速普及，因此民眾醫療行為的轉變，催生了創新醫療新商機。