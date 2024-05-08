正德4月董事會決議再訂造4艘6.35萬噸輕便極限型(Supramax)散裝船，以滿足EEDI PHASE III和國際海事組織（IMO）對氮氧化物(Nox)排放的第三級要求，此為大陸造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠2027年才有空檔的情況下，這批船2025年開始交船，且已原則洽妥香港與新加坡租家長期租約。

船隊規畫方面，正德今年1月處分1艘船舶，預計6月及9月各交付1艘由日本名村造船株式會社所建造環保節能新船投入營運，並持續進行船隊處分舊船加入環保節能新船進行船舶汰舊換新、汰小換大政策，透過建造節能船符合國際海事組織(IMO)的減碳新規，以達到國際大租家對節能船的需求。目前正德擁有17艘船，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力。

目前兩大貿易運河分別受到乾旱與紅海危機干擾，預期船舶繞道將使船舶週轉率下降，市場運力供給因而受限，亦為運價提升因素。由於散裝新造船訂單佔比僅8.8％，位於歷史低位，根據研調機構Clarksons預估，2024~2026年散裝航運產業運力供給年增速將不超過2％，行業供給秩序健康。

不論是油輪/散貨船/貨櫃船市場，船價都有所支撐，散貨船因為前2-3年的新造船訂單就較少，最近的地緣政治/紅海危機/巴拿馬運河水位較低的問題，都讓船的航行距離增加，整體船噸供給變少。散裝船荒發酵，遭遇疫後最大一波運力壓力測試，業界認為，今年散裝船會出現大缺船，散裝船今年有望一路旺到年底，而且此效應已開始顯現，除導致新舊散裝船舶價格大漲，也推升運價不斷上揚。

「國際海事組織」（IMO）加強溫室氣體排放管制措施，航商營運成本將大幅拉高，加上船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）及歐盟碳排放交易系統（ETS）等環保法規上路促使航商放慢船速。另外，對船舶的船齡要求提高，導致對運力佈局的要求提高。港口對船舶的各項檢查趨嚴，一方面會降低整個乾散貨船隊的運營效率，不合規船舶將不得不避開澳大利亞、巴西航線，從而降低市場的運力壓力；另一方面，將促使老舊船舶拆解加快，尤其是20年以上船舶的拆解，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮，整體有利於市場供需形勢。