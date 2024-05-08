欣新網表示，儘管第1季被視為傳統銷售淡季，但年增7.97％；獲利部分，因持續積極開拓海外市場和服務新客戶，增加相對較大的市場行銷與人事相關成本等必要性投資所致影響，但也為欣新網擴大營運規模與菲律賓海外市場業績躍進提前做好準備。

隨著第三方Cookie即將退出市場，電商行銷和運營將面臨一場革命性的轉變。欣新網總經理黃懷恩指出，受到更多實體通路持續朝電商發展，線上通路也變的更多更複雜，台灣電商市場滲透率仍有很大的增長空間，而面臨更艱鉅的市場競爭，同時強化DTC與B2C布局缺一不可，品牌客戶期望透過強化廣告投放等行銷精準度，提升營運績效，因此對於欣新網所具有的電商AI軟體系統與全方位電商代營運服務需求也更加強勁，公司樂觀看待今年營運。

黃懷恩指出，欣新網擁有包括「代理銷售新商品、PowerSolution解決方案用戶增加、布局菲律賓海外新市場」三大成長動能，且有別一般只銷售工具的軟體服務公司，欣新網深耕代理產品做銷售，使其營收持續堆疊，從商品端、技術系統端與市場端多點開花令營收疊加成長效益顯著。近幾年欣新網營運模式不僅由過往的純電商銷售服務，轉變兼具幫客戶做精準數據分析，以及提供行銷策略與提升作業效率的軟體服務公司，未來更將運用精準廣告投放、可追蹤廣告效益讓流量變現的技術優勢，為更多產業做好精準行銷服務，讓即使不熟悉系統操作的客戶，也能透過代營運模式有效推動業務發展，以滿足更廣泛客戶的需求。

欣新網今年在無論在新增品牌銷售、SaaS軟體客戶與菲律賓海外市場發展能見度佳，業績亦持續增長，預估今年全年營收皆有機會較2023年成長，再戰新高。