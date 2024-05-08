中斷15年的阿里山林鐵將於7月1日全線通車，百年林鐵文化透過導覽員精妙的解說更能深度體會，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處考訓、選拔出16名導覽解說員，旅行業、團體遊客可預約服務。

林鐵文資處指出，阿里山林鐵將於7月1日全線通車，為讓遊客更深度了解阿里山小火車及林鐵的百年歷史文化，徵選出16位優秀導覽解說員投入服務，這16人是向74位長期擔任林鐵志工招募，有20多人報名，經過培訓、筆試、口試及實地演練的層層嚴格考核而選拔出來的。

林鐵文資處表示，16位導覽解說員，經驗豐富，最久已服務15年，導覽風格各有特色，有人溫和親切，有人生動活潑，也有人互動性強，普遍獲得遊客肯定，由導覽解說員帶領，讓搭乘林鐵不只是觀光旅遊，還能深入發現林鐵的文化價值。

林鐵文資處表示，這支阿里山林鐵導覽解說隊是獲認證的團隊，有公開透明的收費標準與管理制度，旅行業者、旅遊團體可在遊程14天前預約洽詢。

除了導覽解說員從志工團甄選培訓，近來林業相關的志工有愈來愈多人感興趣參加，林鐵文資處最近就新招訓一批志工，不僅有退休人員，還有不少在職青壯年報名參訓。

林鐵文資處秘書室主任曾靖惠說，新招訓的志工有81位考核中，最年輕25歲，而55歲以下有28人，逾3成比例，當中有不少人還在工作，因嚮往山林大自然或是鐵道迷，而想投入志工行列，且因應阿里山林鐵文化觀光發展要加強與國際接軌，此次新志工團考訓外語能力是一項重點。