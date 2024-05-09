新北市議員張嘉玲今於議會表示，環狀線錯位，責任要新北市扛，維修費用又要新北市付，要求侯友宜市長做專案報告。（陳慰慈攝）

受0403花蓮大地震影響，新北環狀線災情慘重，多處軌道錯位，新北市府粗估修復經費約4.42億餘元。北市捷運局今（9）日指出，與新北市府開過3次會議，此為天然災害，應用新北市府災準金支付。新北市議員張嘉玲今於議會表示，環狀線錯位，責任要新北市扛，維修費用又要新北市付，要求侯友宜市長做專案報告。

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜今出席世界壯年運動會吉祥物發表會，蔣萬安表示，到底是地震天災造成，還是當時設計施工的問題，等問題釐清後，再來確定責任歸屬，依照合約該怎麼處理就怎麼處理。

侯友宜則說，雙北都會共同面對災後復原工作，尤其雙方有合約，有組成第三方的公正人士來鑑定，相關的責任釐清後，按照合約來走。

張嘉玲指出，台北市議會定調召開3次委員會，但卻帶風向不該由北市負責，強烈侯友宜應就責任歸屬、維修費用、接駁等事項做專案報告。張認為，仍在保固期內，市府的態度應該強硬，不該由新北市民埋單。