37歲蘇姓單親媽媽疑因生活壓力，14日在新北市中和區汽車旅館內飲酒吸毒後以枕頭悶死兩名年幼子女，被徐姓閨蜜發現報警。她初步向警方供稱「想一起上路」才狠殺兩子女，複訊後新北地檢署向新北地方法院聲請收押禁見，徐姓閨蜜與其前夫則列證人。

蘇女今上午供稱，因為辭職照顧罹癌的祖母，生活、經濟壓力巨大，母親節當天和家人起爭執，於是帶著全部家當及兒女入住中和汽旅。當晚趁著孩子們睡夢中，先拍下他們照片，上傳臉書當成封面。

她坦承，14日上午9時，先用枕頭悶住女兒頭部，因女兒不斷掙扎，在她手臂上留下抓痕；約1小時後，再用同一個枕頭悶死兒子。她伴屍呆坐將近3小時，原本想自我了斷，後被徐姓友人制止，警方不排除蘇女不排除預謀犯案，她在精神、經濟雙重壓力，加上酒精、毒品催化，導致情緒失控，親手殺害兒女。

據了解，警方在蘇女入住的汽車旅館房內，搜出毒品K他命捲菸1支及殘渣，檢警今會同法醫相驗，法醫發現小孩生前疑遭餵毒，蘇女入住後都是叫外送，從未踏出房間，期間僅有徐姓友人及她的前夫2人前來，而徐女有毒品前科，警方不排除徐及前夫是共犯，但檢方複訊後仍將兩人暫列證人請回。

稍早檢察官複訊後，針對蘇女向新北地方法院聲請收押禁見。