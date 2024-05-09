0403花蓮大地震侵襲全台，桃園市轄內149所學校有毀損情形，議員錢龍及黃婉如9日於桃園市議會財務局及主計處工作報告中提出，市府應簡化流程，並加速學校修繕整修，避免學童在上下課中有安全疑慮。

財政局工作報告中說明，依「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」規定，桃園市府編列今年度的災害準備金為16億元，為發揮即時災害救助、緊急搶救功能，按照各機關業務所需先匡列4.17億元，0403花蓮大地震後各機關擬申請災害準備金支付相關費用共2.31億元，其中教育局佔4500萬元。

錢龍表示，大地震後的災情相當嚴重，除了社區大樓的損壞給予補助外，學校的修繕補助應優先核准。黃婉如更批財政局應簡化申請補助的相關流程，否則已經過去了一個月，不少學校的整修作業仍無法進行。

教育局說明，地震過後已盤點桃園市需要整修的學校，較為緊急、具危險性的校區，已由校內經費先行支應，後續再由教育局候補經費，而50萬元以上的工程目前還在處理，解釋整修工程為階段性處置，並無放置不管情形，另部分學校因餘震仍持續提報受損情形，教育局將於5月中旬前會完成學校現勘和審查流程，並督導學校儘速完成。