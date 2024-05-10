路透9日報導，今年第一季，美國取代中國大陸，成為德國第一大貿易夥伴。根據德國統計局官方數據計算後發現，1月至3月，德國與美國的進出口貿易總額總計680億美元，排名第一，高於中德進出口貿易總額約640億美元。在此之前，中國已連續第八年成為德國第一大交易夥伴，2023年貿易總額達到超2700億美元。

德國商業銀行經濟學家史塔默（Vincent Stamer）分析，中德兩國間進出口出現下降基於多種原因，除經濟表現和地緣政治原因外，結構性原因也是一個因素。

史塔默解釋：「中國在價值鏈中的地位不斷提升，越來越多自行生產更複雜產品，這些商品過去都是從德國進口。此外，德國企業越來越多在中國當地生產，而不是從德國向中國出口商品。」

德國經濟研究所部門負責人馬特斯（Juergen Matthes）稱，出於地緣政治原因，德國政府似乎正在做出「重新定位」，從中國轉向美國。

據報導，目前尚不清楚德國的重新定位是否可以持續下去。德國外貿批發商協會（BGA）主席詹杜拉（Dirk Jandura）指出：「如果白宮在11月美國大選換屆，美國政府將更傾向於關閉市場，這一（德國轉向美國）進程可能陷入停滯。」

在上述數據發布之際，德國官員正在鼓吹減少對中經濟依賴。去年7月，德國政府公布《中國戰略》，意在敦促對中「降風險」和減少對中國的經濟依賴，但在具體措施或具有約束力目標上含糊其辭。

然而，德國企業界並不認同德國政府的《中國戰略》。該戰略發布後不久，德國商會聯邦經濟發展與對外貿易協會（BWA）去年7月聲明，明確表示「不歡迎」這一《中國戰略》，認為該戰略影響中德貿易關係、不符合在中德企利益。

此外，德國智庫德國經濟研究所4月初發布報告稱，盡管德國政府鼓吹「去風險」，但目前德國經濟仍高度依賴中國，且「明顯的結構性去風險趨勢並未顯現」。

數據顯示，2023年，中國在德國進口總額占比從12.8％下降⾄11.5％，但仍是德國最重要進口交易夥伴。更重要的是，在化工、電腦和太陽能電池等關鍵產品類別，德國仍「高度或嚴重依賴中國」，對中具有高度進口依賴性，從中國進口占比至少為50％。

在德國經濟轉向美國同時，在德企業也開始遷往美國，引起德國和歐盟憂慮。4月底，瑞士太陽能組件製造商梅耶柏格關閉在德國薩克森邦的太陽能電池板工廠，同時宣布轉向擁有政府補貼的美國，將進一步推動在美國科羅拉多州和亞利桑那州工廠建設。