立法院長韓國瑜昨針對國民黨團所提出三項花東特別條例舉行朝野協商，最後破局。立院民眾黨團總召黃國昌今表示，不贊成編列特別預算，故改提修正動議，國民黨團也簽字同意。

黃國昌今說，政府欠花東民眾一個安全回家的道路，且花東人忍受委屈太久了，民眾黨支持花東建設，但也重視財政紀律，因此不贊同用特別預算的方式編列相關預算，而是要回歸預算法精神，依進度、分年度編入年度預算。

黃國昌表示，民眾黨提出修正動議，刪除原來特別條例提案中，設立花東交通改善建設基金、排除公共債務法、排除預算法規定，這部分已獲得傅崐萁支持，並簽名同意，藍白共提修正動議。

民眾黨立委林憶君則說，她是花蓮人，一定支持花東建設，交通部長王國材昨說環島高鐵不是夢，但她認為目前為止根本就是白日夢，當初前行政院長蘇貞昌也說大力支持，但卻一點動靜都沒有。因此盼院會能通過草案，民眾黨和國民黨一同實現花東民眾的期待。