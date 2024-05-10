美吉吉第一季稅後純益226.7萬元，EPS0.03元，虧轉盈。

科定今年首季稅後純益7702萬元，年成長58.15％。

美吉吉指出，受惠大型量販通路及經銷商客戶訂單出貨量能提振，以今年第一季整體營收來看，歐洲、北美地區營收比重分別為53.3％、30.2％，與去年同期的70.2％和15.5％相比，可以看見北美地區比重提升是挹注集團營運成長的主要動能，並進一步帶動台南新廠生產出貨佔比拉升至24.4％。

對於第二季，美吉吉指出，仍積極拓展歐洲、北美地區業務接單表現，其中隨著北美大型經銷商通路客戶訂單需求熱絡，助力集團整體業務接單量能逐步提高，訂單能見度至第三季水準，另一方面，公司仍與北美兩家大型客戶進行新款SPC石塑地磚新花色產品送樣，可望帶動未來營運更上層樓。因此維持審慎樂觀看法。

科定在採多角化新市場開發，積極拓展環保新品，及開放美國商代理，加快進入美國市場，擴大市場下，主要產品包括塗裝木皮板、手刮木地板、鋼刷實木門、家具等品項 的銷售都有成長，第一季獲利因此有5成以上的明顯幅度。

在通膨降溫、消費市場回溫，品牌廠庫存調整暫告一段落後，市場認為，客戶訂單開始回流，產線稼動率逐漸提升，歐美市場分需求增加，預期內裝修建材廠2024年營運表現應可倒吃甘蔗、逐季成長。