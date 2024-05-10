舉辦19屆的新北市貢寮海洋音樂祭去年傳出停辦消息，引發樂迷不滿，民代也砲聲隆隆，新北市觀旅局後政策急轉彎，將貢寮海洋音樂祭納入2023年8月舉辦的新北市河海音樂季續辦，但2024新北市河海音樂季行銷採購案10日開標卻以流標收場，外界憂心恐影響音樂季舉辦時程，民代批觀旅局4月才公告招標太晚，對此，觀旅局回應，會依政府採購法相關流程辦理二次招標。

自2000年起夏天在福隆海水浴場舉辦的「貢寮海洋音樂祭」，是台灣的年度搖滾盛事與樂團角逐重要賽事，更孕育出如蘇打綠等知名樂團的重要推手，貢寮也成了獨立原創音樂聖地，但考量疫情狀況及活動場域需求，觀旅局2019年起結合貢寮海洋音樂祭與淡水漁人舞台原創音樂，打造「新北市河海音樂季」。

去年5月，觀旅局宣布新北市貢寮海洋音樂祭停辦，轉型成結合在地資源特色的旅遊活動「青春山海線－貢響山海祭」，原海祭任務由8月在三重、淡水舉辦的新北市河海音樂季接棒，消息一出引發議論，觀旅局才緊急宣布，河海音樂季除原先規畫兩處舞台，再納貢寮福隆海祭舞台一處，海祭重生。

2024年新北市河海音樂季採購案4月上網招標，今開標無廠商投標而流標，民進黨新北市議員邱婷蔚批，河海音樂季是新北市一年一度重要的音樂盛事，觀旅局竟拖到4月才公告招標，邀標時間太短，導致流標，應在年初就要招標、如此倉促的行事，有辦法邀請到好的表演者來參加嗎？如標案內容還包括觀旅局指定想要的演出歌手、表演團體，這些歌手跟團體的時間早就被預訂了，怎麼有場廠商敢去投標，就算之後再放寬規定，品質也不會好。