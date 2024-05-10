崇友指出，全台建商推案熱絡，第一季營建新梯完工認列台數由去年同期的357台攀升至466台水準，加上，旗下維修保養業務隨著每年新梯保固期滿後，有超過8成新梯轉入維保服務，目前旗下保台數增加至4萬2,452台，帶動業績穩定提升。

此外，崇友4月營收4.41億元，年增13.76％，累計前四月營收達16.65億元，年增8.36％，雙創歷年同期次高。崇友表示，4 月營收成長，受惠大台北、桃園與台中等地大型集合住宅新梯訂單認列，帶動4月新梯營收年增26.49％。

展望第二季，崇友表示持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務的動能，且汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，集團目前整體在手訂單量能充足，進一步推升在手訂單金額創歷年新高水準， 同時持續招募優秀人才加入團隊與結合內部良好培訓制度，以滿足整體在手訂單需求， 以期創造未來營運更上層樓。