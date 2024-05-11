苗栗一名男子阿國（化名）身穿袈裟，2023年某日凌晨2時許，帶著1把鐮刀，隨機選了1處林姓男子的住家，佯稱要借用廁所，沒想到竟闖入林男兒子阿華（化名）房間，隨即拿鐮刀揮砍，阿華驚見出手防禦仍傷及左額頭，阿國不罷手，還拿大理石材質菸灰缸猛砸頭部，所幸林父及時協助制止，阿國這才駕車離去。

法院審理，阿華指控，他就醫後，除了頭皮有開放性傷口外，還診斷出有腦震盪。阿華恐懼地表示，他只是在家睡覺休息，卻莫名其妙被人攻擊，覺得非常倒楣。

林父作證時指稱，他在案發當天凌晨2時許醒來，先在家中庭院澆花，後來見到林男說要借廁所，因為看到他身穿袈裟，就降低戒心，覺得出家人不會是壞人，所以就跟他說廁所在房子的後面，讓他自己進去屋內。

林父說，看向廁所方向時，發現阿國好像不在該處，當下以為他迷路，就進屋去找，一進屋就發現阿國在兒子房間裡，正在毆打兒子頭部，當下看到兒子滿臉都是血，就上前跟阿國扭打，之後他就跑走了。

法官考量，阿國的精神鑑定報告顯示，他因多年前有吸食安非他命，於2006年開始出現幻聽及幻視等症狀，經診斷罹患思覺失調症，慢性，且案發時之精神狀況，他的辨識行為違法及辨識而行為之能力，已經達顯著降低知程度。

法官審酌，雙方素不相識，阿國卻因受思覺失調症、聽幻覺之影響，以身著袈裟、降低他人戒心之方式，進入林家，並在阿華毫無防備之下，持鐮刀、大理石菸灰缸，接續揮砍、攻擊。

法官認，阿國以此種隨機攻擊之方式，使阿華受到傷害，對於社會安全更增添恐懼氣氛，阿華之行為，確實造成阿華生理、心理上傷害。考量其犯後幾近全盤否認犯行，且迄今尚未獲得阿華諒解，也未達成和解或賠。

日前依法宣判，阿國依犯殺人未遂罪，處有期徒刑3年10月，並應於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式，施以監護3年。可上訴。

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