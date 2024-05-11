核一乾貯場昨（10）日塵埃落定，新北市府表示已核定核一室外乾貯水保計畫第二次變更設計案；但核二乾貯場台電與新北市府仍在官司中，新北市長侯友宜說，核二目前訴訟中，靜待司法訴訟結果，強調核能安全不能馬虎，一切安全設施用最高規格標準檢驗。

核二室外乾貯場也拚2026年啟用，同樣水土保持計畫還未獲新北核准，台電表示，核一乾貯既已獲進展，希望核二乾貯新北市府也能夠早日支持推動。

但侯友宜今天被問及此事時未正面回應，僅表示目前核二訴訟中，靜待司法訴訟結果，強調核能安全不能馬虎，一切安全設施用最高規格標準檢驗。

因水土保持計畫正在訴訟而延宕的核二廠室外乾式貯存場，根據最高行政法院判決，台電為核二乾貯場興建計畫擬具水土保持計畫送審，但因涉及排放廢水報請新北市環保局核准被打槍。

後來水保計畫因修法改由新北市府審查核定，台電申請展延水保計畫完工期限又多次被否決，改向農委會提訴願，農委會要新北市府另為適法處分，新北市府仍予否准，台電為此向台北高等行政法院提起訴訟。

新北市農業局說，台電向法院提起核二水土保持計畫4案訴訟，強調核二水土保持計畫因台電公司未依《水土保持計畫審核監督辦法》於規定期限內申報開工，水土保持計畫已失其效力，故無從核准台電公司開工展延申請與完工展延申請；新北市環保局則說，已依判決核准逕流廢水汙染源削減計畫。