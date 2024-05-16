國民黨立委賴士葆肯定郭智輝對核能的看法，卻也擔心郭能否挺過民進黨內部擁核舊思維的挑戰。(本報資料照)

準經濟部長郭智輝15日拜會立院經濟委員會立委，國民黨立委逮到機會溝通能源政策議題，尤其新政府對核能的態度；郭指「核能是乾淨的能源」，並表示未來上任後面對核電爭議會符合民主做法，尊重多數人意見。國民黨立委賴士葆肯定郭的看法，卻也擔心郭能否挺過民進黨內部擁核舊思維的挑戰，他期許郭的新能源政策能擺脫政黨黨綱的綁架與桎梏，讓全民不再飽受缺電、停電、跳電之苦。

賴士葆在臉書發文指出，2023年德國公布的全球氣候變遷績效指標，台灣退步四名，在67個國家中排名第61 ，其中溫室氣體排放，台灣最差，是全球倒數第4。2022年全球「氣候追蹤」溫室氣體排放資料庫，公布全球最髒500大碳排放源大戶，台灣就佔了7個，我們常在談國際競爭力，但這是極為難看的成績。蔡政府錯誤的能源政策，捨棄乾淨的核能，靠大量的碳排發電，結果不只是國際後段班的排名，國人用肺發電更是付上健康的代價。

賴士葆表示，準經濟部長郭智輝認為核電是乾淨的能源，表示核電應由多數人同意決定。這樣的思維與國際主流對核能的意見接軌，在民進黨卻是突破性的創見，不受民進黨非核神主牌黨綱的制約，願意立即檢討能源政策站在全民福祉的立場看待核電，值得肯定。令人擔憂的變數就是新官上任，能不能挺過民進黨內部擁核舊思維的挑戰。

賴士葆說，慶幸友民進黨的企業主和碩董事長童子賢雖然婉拒出任行政院長一職，仍擔任民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長，在民進黨仍有一定的話語權。過去八年，千萬個企業主、專家學者、民代提出能源政策的肺腑之言，都因為政黨考量被棄之如敝屣，甚至被訕笑、攻擊。

賴士葆強調，反核是民進黨黨綱，甚至變成被膜拜的圖騰，愈是妖魔化核能，愈能明確收割政黨的利益。能源政策關乎國計民生，幾乎沒有理性探討的空間，包括台電連年鉅額虧損。這幾十年台灣擁核、反核的立場尖銳對立，嚴重撕裂台灣，耗費社會成本，衷心期盼賴政府上台，出身企業的經濟部長能夠將能源政策擺脫政黨黨綱的綁架與桎梏，新的能源政策，能夠讓全民不再飽受缺電、停電、跳電之苦。