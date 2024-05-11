總統當選人賴清德520就職，國民黨團決議立委不出席，並傳出藍營執政縣市首長也不出席。外界關心藍營母雞台中市長盧秀燕是否出席？台中市府今天晚間證實，當天是台中市議會總質詢，盧秀燕將請假前往參加就職典禮。

台中市政府今晚表示，總統就職乃國之大典，盧秀燕在行程允許將共襄盛舉，因520當天是台中市議會總質詢，盧秀燕已徵得當天上午總質詢的議員同意，將請假前往參加就職典禮。

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