酷暑來臨，刺激舌尖的氣泡感飲品可趕跑暑氣，頗受年輕族群喜愛，「雪碧」今夏推全新透明瓶，為經典口感換上透明新裝，以清澈透明的視覺效果強調商品「透心涼」意涵，6月1日至7月10日期間，買雪碧全系列透明瓶，可登錄發票抽獎，有機會獲市價7萬6980元的Gogoro VIVA MIX。

雪碧自1961年問世以來即以綠色作為品牌主色調，此次推出「透明瓶」新裝，呈現清涼暢快的氣泡，同時保留綠色標籤，更強調大自然的清新與活力，以及檸檬風味所帶來的清爽口感，更呼應可口可樂公司「天下無廢（World Without Waste）」目標。可口可樂公司台灣分公司總經理陳正峰表示，「可口可樂全球『天下無廢（World Without Waste）』的承諾，除了確保所生產的產品包裝能夠百分之百被回收之外，同時也承諾至2030年所有初級包裝達到使用50％再生材質的目標。」

而換上透明瓶新裝的「雪碧」，將原有瓶身的綠色添加劑去除，在進行回收時，「雪碧」透明瓶包裝也能夠重新製成寶特瓶，進而推動塑料的循環經濟，也能進一步落實可口可樂公司「瓶到瓶（Bottle To Bottle）」的循環永續策略。