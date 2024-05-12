新北市三重區11日晚間驚傳祖孫三代的滅門血案！69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子被發現時，屍體都已嚴重腐臭發黑生蛆，推斷死亡時間1周以上。據悉，涉有重嫌的二女兒女婿24歲張姓男子，帶著博美愛犬逃亡「糯米」，上午一人一犬同時在台中水湳一處日租套房落網。張嫌遭押回時，仍緊抱愛犬愛懷中，絲毫看不出悔意。當警方通知張嫌母親時，母親慎甚至不關心兒子狀況，直接劈頭就追問「他養的狗呢?」讓員警傻眼。

三重警分局表示，11日晚間獲報後循線追至台中市，會同台中市警局查辦，12日早上11時許持拘票到西屯區順平路張男所租的套房，將張男在床上拘提到案。此外，警方發現張男5月6日帶著一隻黃色的博美犬「糯米」離開三重住處，也在台中租屋處找到。

滅門女婿帶博美犬逃亡，母接警電話只問：狗在哪。(張鎧乙攝)

警方上午埋伏在日租套房外，確認張男在屋內毫無動靜，疑似仍在睡夢中，於是立即破門而入，將還在床上呼呼大睡的張姓男子當場壓制，當時張嫌還一臉茫然，事後坦承犯案。