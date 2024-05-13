上海｜上海高鐵崇明站 擬今年開工 03:382024/05/13 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海高鐵崇明站預計今年開工建設，該站是上海至南京至合肥高速鐵路的新建車站，距崇明主城區1.5公里。此外，崇明站還將同步建設公車、計程車、停車場等交通配套工程，實現高鐵與其他交通方式互聯互通，方便旅客出行。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海｜上海蟬聯全球最多咖啡店城市 數字看中國｜上海GDP總量為人民幣1.1兆元 上海｜「五一」郵輪口岸出入境 逾3.2萬人次 #崇明 #高鐵 #上海 #開工 #開工建設 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 品觀點｜澎湖海上花火節開幕 7500發煙火齊發、航海王無人機首秀登場 12:512024/05/03 生活 「梅開光明」迎百年 上海大光明電影院升級煥新登場 12:442024/05/08 兩岸 上海│國際服務門戶九語種網站 上線 04:472024/05/07 財經 竹市首座社宅開工1年半「工地沒動靜」 市府揭原因 17:492024/05/09 政治 長輩狂催回職場 人妻不工作曝ETF「月領20萬」 眾人服了 23:242024/05/06 生活 票價凍漲28年台鐵提3方案 北高自強號直逼高鐵票 16:342024/05/04 生活 北市5傳奇私校「東南西北中」倒2校 1間剩不到百人 10:232024/05/11 生活 三線城市旅遊夯 同程：五一期間酒店預訂倍增 17:352024/05/05 兩岸 兩岸漲聲停不住 武廣高鐵等4條高鐵6月中起漲近20％ 12:082024/05/05 兩岸 高鐵端午疏運啟動 加開107班次 5／10凌晨開搶 12:492024/05/08 生活 海軍浮塢新建案開工 台船擬2026年底完工 16:392024/05/09 財經 北京首次進入全球前10富有城市 台北排名第39 20:442024/05/09 兩岸 高鐵運量增加恐漲價？王國材：賺百億不一定要移轉民眾 16:162024/05/11 生活 救房市！西安也全面取消住房限購 陸僅剩6地仍限購 17:232024/05/09 兩岸 綠營祭人海戰術！花東快、環島高鐵今不表決 下週一再協商 14:412024/05/10 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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