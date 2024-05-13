上海高鐵崇明站預計今年開工建設，該站是上海至南京至合肥高速鐵路的新建車站，距崇明主城區1.5公里。此外，崇明站還將同步建設公車、計程車、停車場等交通配套工程，實現高鐵與其他交通方式互聯互通，方便旅客出行。