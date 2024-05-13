羅馬網球賽女雙賽事，台灣謝淑薇和比利時梅騰絲（Elise Mertens）的組合，16強賽6比4、4比6、11比9力退美國柯寧（Sofia Kenin）／桑茲（Bethanie Mattek-Sands），順利晉級8強，就等台灣詹皓晴／俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、中國大陸王欣瑜／鄭賽賽之間的勝方。

謝淑薇／梅騰絲在羅馬網球賽女雙16強賽先下一盤，不過第2盤被對手扳回一城，雙方進入搶十分高下，謝淑薇組合曾陷入7比9落後、對手擁有2個賽末點的危機，但有過四大賽雙打冠軍經驗的謝淑薇／梅騰絲奮力化解對手賽末點，甚至一口氣連下4分鎖定勝利，保住頭號種子面子。

謝淑薇／梅騰絲搶進8強，要等待下一場對手出爐，就看台灣詹皓晴／俄羅斯庫德梅托娃、大陸王欣瑜／鄭賽賽哪方技高一籌，比賽預計台北時間13日晚上進行。