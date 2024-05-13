立陶宛12日舉辦總統選舉第一輪投票後，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）順利贏得首輪選舉，似乎有望在26日的總統決選，獲得第2個，也是其最後一個任期。

據路透援引立陶宛選委會數據顯示，59歲的瑙塞達贏得44％選票，但低於第一輪選舉連任所需的50％。第2輪選舉將於26日舉行，瑙塞達對手是49歲的總理席莫尼特（Ingrida Simonyte），她以20％的選票位居第2。

投票結束後，瑙塞達在接受記者採訪時承諾，將繼續向該國的西方盟友施壓，要求增加對烏克蘭的軍事支持。他表示，「烏克蘭總統澤倫斯基已說了這一切。他們不需要我們的善意聲明，他們在戰鬥中沒有任何用處——他們需要防空系統...在他們擁有防空系統之前，烏克蘭將持續脆弱。」

立陶宛選民擔心，曾經由莫斯科統治，但現在是北約軍事聯盟和歐盟成員的波羅的海國家，可能成為俄羅斯未來侵略目標。