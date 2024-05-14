健保總額議題備受關注，醫界也呼籲應調漲補充保費費率。健保署署長石崇良14日表示，基於相同收入應該有相同的保費收取，且資本利得費率應該不低於一般保費費率，在公平性原則下，520後預計開始討論調漲問題。

醫界、民間團體近來關注健保改革，包括健保總額不足，應增加多元財務管道、建議調漲補充保費費率等。

石崇良表示，過去一般保費費率與補充保費率是脫鉤的，二代健保剛開始時，一般保費費率為4.17％，補充保費費率為2％，而後是以一般保費成長率來調整補充保費費率，兩者之間出現落差。

石崇良說，基於公平性原則，應該重新考量補充保費的設定，以一般薪資所得者而言，一般保費費率為5.17％，股利收入為2.11％，基於公平性原則，相同收入應收取相同保費的原則，補充保費資本利得的費率不應低於一般保費。

石崇良補充，補充保費一共有6類，部分偏向薪資所得，部分偏向資本利得，希望有能力的人可以多繳一些資本利得費率，且不該低於一般保費費率。

至於是否取消股利所得上限1,000萬的規定，石崇良說，近年1,000萬以上的人變多，也許可以調高上限，包括上限與費率調整，可能在520後討論。