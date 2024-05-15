紐約最活躍銅期貨價15日盤中，每磅大漲近5％報5.13美元創新高，若終場維持此水準，即連續五個交易日收紅並累漲13％。

全球積極推動能源轉型，導電性極佳的銅成為從電動車、電網到風力發電機等製造的最關鍵金屬。

美國銀行（BofA）預測今年來自電動車與運輸產業的銅需求量將成長約5％。

銅也是生產數據中心所使用電線的重要材料。AI需求崛起讓科技業必須興建更多數據中心，讓銅需求有增無減。

美銀指電動車產業對銅的需求持續增加，但因增長幅度有減緩跡象，外界已把銅需求的焦點，轉向興建數據中心的需求增長情況。因為每個數據中心從電子連接器、匯流排到電力電纜等不同應用都依賴銅。

國際能源總署（IEA）預期2026年全球來自數據中心的電力需求量，將從2022年的4,600億度電，飆增至逾1兆度電。

就在全球銅需求量不斷增加之際，國際銅研究組織（ICSG）以銅礦產量低於預期為由大幅調降全球供應量預測。

其把今年銅產量增長率預測，從去年10月時預估的3.7％，大幅降低至0.5％。主因是銅礦產量增幅低於預期、開礦計劃延後、和主要礦商往下修正產量預測。

加拿大第一量子礦業（First Quantum Minerals）去年11月因巴拿馬最高法院裁定其開礦合約違憲，和巴國民眾以環保憂慮為由發動抗爭，被迫停止其在巴國境內規模為全球數一數二大的銅礦場營運，就令外界擔心威脅全球銅供應量。

另外，礦業巨擘英美資源集團（Anglo American）為降低成本而削減今明兩年的銅產量。

花旗以供應緊張為由，預估倫敦金屬交易所（LME）銅三個月期貨價短期內，每公噸會上升至10,500美元，逼近2022年3月創10,845美元最高水準。