中國信託投信表示，中信美國公債20年（00795B）除息日為5月17日，想要參與領息的投資人，5月16日為最後買進日，股息將於6月13日入袋，相關配息資訊可至中國信託官網查詢。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，5月FOMC聯準會幾乎排除升息的可能性，10年期美債殖利率近期因通膨疑慮再度攀升至4.6％高水位（截至2024年4月30日），且受到主席鮑威爾的言論加持，預期殖利率再大幅攀升機率不高，反而此時更是加碼美債ETF等待降息的好時機。

張瓈尹進一步分析，近期降息預期變動較快，主因美國經濟數據憂喜參半，儘管通膨數據仍為頑強，但4月公布美國就業數據低於預期，顯示就業市場已有出現降溫現象，而市場靜待本周出爐的消費者物價指數（CPI），對降息看法漸趨保守，預期今年降息次數調整為1-2次。

張瓈尹指出，從過去經驗來看，升息頂峰後越早投入長天期美債表現更有利，以2000年降息循環為例，若在升息頂峰至第1次降息長天期美債的報酬率達14.4％，若在升息頂峰至第3次降息報酬率達18％，而2018年降息循環也是如此，升息頂峰至第1次降息長天期美債的報酬率達11.3％，升息頂峰至第3次降息報酬率達17％，顯示投資人在啟動降息循環前，及早投資長天期美債ETF有望享甜頭。

中國信託投信指出，中信美國公債20年（00795B）主要追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，基金規模至2024年4月30日已達429億元，布局40檔債券，指數殖利率達4.83％，指數存續期間16.27年、指數平均信評AAA級，而債券ETF還具有稅務優勢，除了賣出可減免0.1％的證交稅外，國內投信發行基金之收益分配來源若為境外標的所分配，屬海外所得，適用最低稅負制，申報戶全年海外所得合計達100萬以上應計入基本所得額，基本所得免稅額度自今年起調整為750萬元，納稅義務人於2025年5月申報基本所得額未達750萬元者無須繳納。