根據勞動部統計，本期無薪假實施家數為250家、人數4890人，製造業為大宗，共有176家、4446人，批發零售業有43家、354人，支援服務業有16家、35人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本期人數創下新低，是因為製造業人數大減，金屬機電工業中一家自行車業者減少200人左右，因廠商去化庫存到一個程度，訂單回穩；另有2家金屬零組件業者減少100多人。

黃維琛指出，有有1橡膠製品業者本期停止實施700多人，減幅最多，但業者坦言「訂單還沒回穩」，正與勞工討論續簽減班休息，意即下一期無薪假人數可能增加。

黃維琛說明，本次人數有部分原因是減班休息實施到期，出現驟降，部分廠商仍與勞工協商中，會在下一期反彈，但整體實施無薪假的人數仍是逐月下降。

值得住意的是，本期餐飲業旅宿有新增加，黃維琛表示，此為受花蓮強震影響的飯店業者，約莫有20人左右，交通部已經啟動相關促進方案，但仍需要一段時間才能恢復，勞動部將持續關注並提供必要協助。