警方到場搜尋時發現人行道上有1異常物品，該物品外觀有明顯的燃爆痕跡。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區柳陽東街和興安路二段路口昨（18日）深夜近23時驚傳爆炸巨響聲，民眾恐慌報警，經警方追查發現是2名未成年青少年開出租車疑似好奇將鞭炮放在罐子裡點燃丟擲，警方訊後將以公危罪嫌移送少年法庭。

台中市警五分局松安派出所於昨夜晚間22時59分接獲報案，指稱北屯區柳陽東街和興安路2段的交叉路口疑似有不明物體爆炸，警方獲報後立即派遣警員趕往現場進行調查，經查並未發現電路爆炸，卻在現場搜尋時，發現人行道上有1異常物品，該物品外觀有明顯的燃爆痕跡，幸無人員受傷或財物損失。

為釐清事件真相，警方請鑑識人員到現場仔細勘察，未發現開關、導火索、電線、鋼釘等物品，初步排除為爆裂物，且由畫面顯示白煙及遺留黑色殘跡研判，應為爆竹煙火類火藥，已攜回送刑事局鑑定。

另，調閱監視器影像發現1輛白色自小客車行經該處，副駕駛座乘客下車丟擲物品後，即有短暫燃燒畫面。檢視現場畫面及分析出租車資料，警方立即鎖定2名未成年高中生涉有重嫌，經專案小組追查2人到案，其中1名少年坦言因好奇，將鞭炮放在罐子裡點燃丟擲，並無針對特定對象；駕駛座上另名少年則未下車，只是陪同前往，但仍有無照駕駛之嫌。

由於值520總統就職前夕，台中街頭出現爆炸物引發社會關切，台中市警五分局強調，經查兩名未成年嫌犯並無針對特定人、事，可排除為恐攻，訊後也依《刑法》公共危險罪將兩人移少年法庭審理，並追究無照駕車及借供車輛予未成年人使用之責。