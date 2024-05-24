台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿24日指出，結核菌感染若在肺部通常會有發燒、慢性咳嗽、怕冷等，腸道結核症狀包括腹痛、食慾不振、貧血、發燒、盜汗或體重減輕等，未感染到肺部就沒有空氣與飛沫傳染的風險。（潘虹恩攝）

台中市60歲男子半年來右下腹常反覆腹痛、食慾不振，甚至暴瘦10公斤，近3個月更3度腸阻塞送急診，經藥物治療、切除阻塞小腸卻未改善，並出現腹水，進一步化驗出結核菌，確診「末端迴腸結核」。經緊急施以抗結核藥治療，終於讓難纏的腸阻塞藥到病除，恢復正常生活。

台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿24日指出，結核菌存於大自然，很多人幼時感染會潛伏在體內，待年長或免疫力下降就可能發病。肺結核病的發生率隨著公衛條件進步逐年降低，近來「肺外結核」的案例卻有增加趨勢，可能與糖尿病、肝腎疾病、或免疫抑制劑與抗癌藥物的使用有關，會透過血液、淋巴跑到全身，從腦、心、肝、腎、消化道、腹膜、淋巴以及骨隨等器官都可能感染結核菌。

他表示，肺外結核占所有結核病約10％至16％，其中腸結核約占所有結核病的1％至3％。結核菌感染若在肺部通常會有發燒、慢性咳嗽、怕冷等，腸道結核症狀包括腹痛、食慾不振、貧血、發燒、盜汗或體重減輕等，診斷不易。不過腸結核只要未感染到肺部，就沒有空氣與飛沫傳染的風險，治療方式則與肺結核相同，會給予抗結核藥物6個月。

吳明駿說，患者到院檢查一度懷疑腸腫瘤，檢查顯示部分腸阻塞，大、小腸交接處「末端迴腸」嚴重狹窄，切片未發現明顯異常。經治療未緩解且術後3周出現腹水，進一步化驗才發現感染結核菌，反覆腸阻塞是「末端迴腸結核」造成；幸好進一步化驗患者痰液並未發現結核菌，讓醫護人員跟家人鬆了一口氣。

吳明駿提醒，民眾有「體重減輕、貧血、腹痛超過3個月以上，經治療症狀未緩解，應盡速找專科醫師進一步診斷，才能及時獲得正確治療。