洪姓男子25日下午1時許與姜姓友人一起開車到東山區的崁頂福安宮參拜，路經高原里一處產業道路，洪男突感肚子痛，就地停靠路邊，找隱密處方便，竟失足掉落山溝，友人久候不見人影，前往查看，驚見洪男浮趴在山溝水面，趕緊報案，警消到場時已無呼吸心跳。

66歲洪男與姜姓友人家住六甲區，25日前往東山區的崁頂福安宮參拜土地公，快到寺廟時，洪男突感腹痛，忍不住內急，臨時路邊停車，隨機找隱密處上廁所。

經過20分鐘，車上等候的姜男仍不見洪男回來，感覺奇怪，前往查看之下，看到洪男浮趴在落差有5公尺以上的山溝水面，一動不動，嚇得趕緊報案。

東原消防分隊救援人員到場，架高梯從路面下溝，發現洪南明顯死亡，將屍體打撈上來，並未送醫，轉由警方接手。

警消初步研判死者疑為急著方便時，一時不慎失足摔落山溝，觀測跌落處的溪溝，路面與水面落差超過5米深，頭部流血，可能是撞上溝壁或石頭導致的傷勢。

警員通知家屬到掉落處查看，家屬悲慟未表示意見，全案將移請檢察官擇日相驗，進一步釐清死因。

警消提醒年紀較大的長輩在山區時，勿靠近峭壁懸崖，若一時內急想解手，找有掩蔽物的平地，會比山溝更安全。