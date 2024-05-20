大陸電商巨頭阿里巴巴傳出一起驚人的貪腐案，一名掌握「天貓」家具類廠商上架決定權的員工，向超過400家不合格的廠商，收取超過9200萬人民幣（約新台幣4.1億）的賄絡，以換取合格上架平台，該名員工已被提起公訴，案件進入司法程序。

綜合陸媒報導，該名員工還與親友聯手，建立縝密的收賄網路，透過下線與廠商聯繫，協助上門求助的廠商，向每家廠商收取15至20萬人民幣（約新台幣66至89萬）佣金，總涉及金額高達1.2億人民幣（約新台幣5.35億），該名員工個人收賄就超過9200萬人民幣。

此事引發高度震撼，除了對於該名員工的大膽行徑難以置信，阿里巴巴內部流程的缺失也引發質疑，該名員工僅負責廠商初審就能藉機收賄，後續審核形同虛設。報導稱，此事爆發後，阿里巴巴重新規劃審核流程，利用大數據分析廠商狀況，降低人為控制的可能性。

過去一個月中概股復甦，阿里巴巴的股價也獲得拉抬，短短時間上漲超過24%，股價落在85港幣左右。阿里巴巴面臨來自拼多多及京東的強勢競爭，甚至不少人認為，拼多多再過不久就會取代淘寶的地位，拼多多在美上市，上周五股價收在146.19美元，京東在美股價為35.27美元，港股價格則落在137港幣左右。